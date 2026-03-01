Das 645 cidades paulistas, 173 não registraram nenhum roubo ao longo de 2025, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O número representa uma em cada quatro, o equivalente a 27% dos municípios do estado. Na região de Bauru, dez cidades fazem parte dessa lista: Balbinos, Cabrália Paulista, Dois Córregos, Lucianópolis, Paulistânia, Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis e Uru.

Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), com 24,5 mil habitantes, é a maior cidade paulista sem registro de roubo em 2025. O município também não contabilizou homicídios no período. Na sequência, aparecem Guareí (15 mil), Pacaembu (14,8 mil), Presidente Bernardes (14,5 mil) e Urupês (13,7 mil).

Para o capitão André Antunes, comandante da 2.ª Companhia do 27.º Batalhão de Polícia Militar (27.º BPM/I), os indicadores criminais divulgados pela SSP evidenciam resultados expressivos alcançados pelas forças de segurança no município.