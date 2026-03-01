Das 645 cidades paulistas, 173 não registraram nenhum roubo ao longo de 2025, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O número representa uma em cada quatro, o equivalente a 27% dos municípios do estado. Na região de Bauru, dez cidades fazem parte dessa lista: Balbinos, Cabrália Paulista, Dois Córregos, Lucianópolis, Paulistânia, Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis e Uru.
Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), com 24,5 mil habitantes, é a maior cidade paulista sem registro de roubo em 2025. O município também não contabilizou homicídios no período. Na sequência, aparecem Guareí (15 mil), Pacaembu (14,8 mil), Presidente Bernardes (14,5 mil) e Urupês (13,7 mil).
Para o capitão André Antunes, comandante da 2.ª Companhia do 27.º Batalhão de Polícia Militar (27.º BPM/I), os indicadores criminais divulgados pela SSP evidenciam resultados expressivos alcançados pelas forças de segurança no município.
"Os dados refletem a conjugação de patrulhamento ostensivo eficaz com ações preventivas rigorosas, estrategicamente planejadas e executadas", avalia. "O município, que não registrou nenhum roubo no ano anterior, também alcançou os menores índices históricos desde 2001 nos indicadores de roubo, homicídio, furto/roubo de veículo e furto geral, consolidando um cenário de significativa redução da criminalidade".
Segundo o comandante, entre as ações que contribuíram para esses resultados, destacam-se o aumento de flagrantes de tráfico de drogas, atuação massiva na captura de procurados, operações de fiscalização de trânsito, fiscalização de estabelecimentos irregulares, intensificação do policiamento na área rural e reforço do patrulhamento preventivo.
"A atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal igualmente desempenhou papel fundamental, potencializando recursos, ampliando a presença policial e fortalecendo a sensação de segurança da população", completa. "Ademais, os dados apontam aumento significativo da produtividade operacional, com crescimento no número de prisões em flagrante e no cumprimento de mandados de prisão, demonstrando eficiência e comprometimento das forças de segurança com a ordem pública e a proteção da sociedade".
Na avaliação do delegado seccional de Jaú, Euclides Francisco Salviato Júnior, os dados de Dois Córregos também são um reflexo do trabalho de Polícia Judiciária realizado na cidade, tanto preventivo quanto repressivo.
"Para se ter uma ideia, no ano de 2025, foram lavrados 34 flagrantes onde o condutor foi policial civil, o equivalente a mais de dez por cento da quantia lavrada por todas as Unidades da Seccional de Jaú nesse ano (310)", revela.
"Hoje, Dois Córregos conta com um delegado de polícia titular, quatro escrivães de polícia e dois investigadores de polícia, e um prédio bastante moderno e funcional, recém-construído com recursos do Governo Estadual.
MAIS CIDADES
O 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I), com sede em Bauru, responsável pela maioria das cidades da região onde não foram registrados roubos em 2025, ressalta que, nos municípios de pequeno porte, geralmente não acontecem crime de roubo tendo em vista as características específicas da cidade e, nas raras vezes em que acontecem, as forças policiais quase sempre conseguem prender os indivíduos em flagrante ou localizá-los após alguns dias.
"O empenho no planejamento e realização do patrulhamento preventivo contribui diretamente nesse cenário positivo, pois os policiais militares conseguem aplicar com maior facilidade a Filosofia de Polícia Comunitária, fazendo com que a população trabalhe em conjunto no intuito de todos cuidarem de todos", afirma, em nota, o coordenador operacional da unidade, major Norberto Marsola Filho.
Já o delegado seccional de Bauru, Luciano Faro, afirma que as cidades da área desta unidade destacam-se pelo controle rigoroso dos índices de roubos, com algumas delas pontuando índices zero no ano de 2025, tais como Balbinos, Cabrália Paulista, Lucianópolis, Paulistânia, Presidente Alves e Reginópolis.
"O ano de 2025 sofreu na região uma redução de 16% no índice de crime de roubo em comparação ao ano anterior, de 2024. Esta vertente se mantém no ano de 2026, com uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano de 2025 (janeiro-fevereiro)", declara.
"Esse resultado se deve ao trabalho contínuo e eficiente da Polícia Civil, que atua com pronta resposta na identificação e prisão dos autores. Além disso, a investigação tem avançado cada vez mais, com a utilização de ferramentas de inteligência e tecnologia aplicada, fortalecendo a repressão e a prevenção especializada na região".
NO ESTADO
Conforme o governo paulista, no ano passado, o estado teve o menor número da história de casos de roubos, com 161.310 registros, uma queda de 16,7% em relação a 2024, quando foram contabilizados 193.658 casos.
No recorte completo da série histórica, de 2001 a 2025, dois municípios paulistas nunca registraram um único caso de roubo: Borá e São Francisco. As ocorrências de homicídios, latrocínios, roubos de veículo e roubos de carga também foram as menores no território paulista desde o início da série histórica, em 2001.
Quase todos os 173 municípios sem roubos registram furtos - quando bens ou dinheiro são levados sem que as vítimas notem ou sob ameaça - com exceção de dois casos: Barra do Chapéu e São João do Pau d'Alho. Nos outros 171, porém, a média de furtos é baixa, de 24 furtos no ano, ou cerca de dois por mês.