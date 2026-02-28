28 de fevereiro de 2026
BAURU

Motociclista fica ferido em acidente na Nações Unidas; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Cássia Peres/JCNET
De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Mobi prata
Um motociclista de 29 anos ficou ferido após um acidente registrado por volta das 16h30 deste sábado (28), na avenida Nações Unidas, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Bauru.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Mobi prata. Com o impacto, o vidro da parte traseira do veículo estourou. A motorista do carro não se feriu.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Bauru (HBB) para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.

Equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) atuaram na ocorrência, que deixou o tráfego lento e parcialmente interditado no trecho. A Polícia Militar também foi acionada para atendimento da ocorrência. O trânsito já foi liberado.

