Um motociclista de 29 anos ficou ferido após um acidente registrado por volta das 16h30 deste sábado (28), na avenida Nações Unidas, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Bauru.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Mobi prata. Com o impacto, o vidro da parte traseira do veículo estourou. A motorista do carro não se feriu.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Bauru (HBB) para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.