Motoristas de Bauru também podem utilizar a Credencial Digital de Estacionamento para ocupar vagas exclusivas destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PcD). A versão eletrônica do documento é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), e está disponível pelo aplicativo CNH do Brasil.

A Credencial Digital de Estacionamento substitui o cartão em papel, possui validade nacional, é vitalícia para idosos e pode ser utilizada em qualquer veículo, o que amplia a praticidade para o usuário. Além disso, a ferramenta permite que a fiscalização seja feita de forma mais ágil por meio do aplicativo Fiscalização Senatran.

Em Bauru, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) emite a credencial em formato físico, conforme regulamentação local. O documento impresso continua válido e pode ser solicitado diretamente no atendimento da empresa, no Terminal Rodoviário.