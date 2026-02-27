Motoristas de Bauru também podem utilizar a Credencial Digital de Estacionamento para ocupar vagas exclusivas destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PcD). A versão eletrônica do documento é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), e está disponível pelo aplicativo CNH do Brasil.
A Credencial Digital de Estacionamento substitui o cartão em papel, possui validade nacional, é vitalícia para idosos e pode ser utilizada em qualquer veículo, o que amplia a praticidade para o usuário. Além disso, a ferramenta permite que a fiscalização seja feita de forma mais ágil por meio do aplicativo Fiscalização Senatran.
Em Bauru, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) emite a credencial em formato físico, conforme regulamentação local. O documento impresso continua válido e pode ser solicitado diretamente no atendimento da empresa, no Terminal Rodoviário.
O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb mantém fiscalização contínua nas vagas de uso exclusivo em toda a cidade, inclusive em estabelecimentos como supermercados e shopping centers, para garantir o cumprimento da legislação e o respeito aos direitos de idosos e PcDs.
Somente em janeiro deste ano foram aplicadas 41 autuações por estacionamento em vagas de idosos e 23 em vagas para pessoas com deficiência. Durante todo o ano de 2025 fora realizadas 256 autuações por estacionamento em vagas de idosos e 168 em vagas para pessoas com deficiência.
Os números variam pouco se comparados ao ano de 2024: 284 autuações por estacionamento em vagas de idosos e 137 autuações por estacionar vagas para pessoas com deficiência.
Como solicitar a credencial física
Para quem optar pela versão impressa, é necessário comparecer ao Setor de Atendimento da Emdurb, localizado no piso térreo do Terminal Rodoviário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A taxa para expedição é de R$ 12,80.
Credencial para Pessoa com Deficiência (PcD)
É preciso apresentar laudo médico recente (emitido há no máximo seis meses), em papel timbrado, com carimbo e assinatura do médico, contendo o CID e a informação de que o paciente “possui dificuldade de mobilidade”. Também devem ser entregues cópia da CNH (se condutor) ou RG/CPF e comprovante de endereço com domicílio em Bauru (água, luz, telefone ou condomínio).
Credencial para Idoso
Basta apresentar cópia da CNH ou RG/CPF e comprovante de endereço com domicílio em Bauru. Como emitir e usar a Credencial Digital: baixe o App: Instale a "Carteira Digital de Trânsito" (Android ou iOS). Acesse: Entre com a conta Gov.br (selo Prata ou Ouro). Emita: Vá em "Condutor" > "Credencial de Estacionamento" > "Idoso" > "Emitir credencial". Vincule: Selecione o veículo próprio ou de terceiro (que precisará aceitar). Uso: A credencial digital aparece no app com QR Code, dispensando impressão. A validação pelos agentes de trânsito é feita pela placa do veículo através do sistema Senatran.