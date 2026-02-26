A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), abriu um processo seletivo para contratação de 243 brigadistas temporários que atuarão na prevenção e no combate a incêndios florestais em todo o território paulista. A macrorregião de Bauru está com a disponibilidade de 32 vagas. Para a cidade de Bauru, são seis vagas.

Os salários variam de R$ 2.431,50 a R$ 4.052,50, além de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche (quando aplicável), seguro de vida e pagamento de diárias em caso de deslocamento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de março, de forma online, pelo link https://survey123.arcgis.com/share/7fc3bb523c224a7c86c76d1be17dde55?portalUrl=https://mapas.semil.sp.gov.br/portal .