Carlinhos Oliveira é campeão de Simples e de Duplas no Uruguai

Carlinhos Oliveira, do Bauru Tênis Clube, com os dois troféus conquistados no Uruguai

O tenista bauruense Carlinhos Oliveira, do Bauru Tênis Clube, sangrou-se campeão de Simples e de Duplas, neste sábado (28), da Copa Esc. Alberto Herrera, no Carrasco Law Tennis Club, em Montevidéu, no Uruguai. A competição de alto nível, na categoria Seniors 50+, integra o World Tennis Masters Tour da Federação Internacional de Tênis (ITF) 700.

Na final de Simples, Carlinhos atropelou o argentino Hernan Santiago por 2 sets a 0, com direito a um pneu: parciais 6/0 e 6/1.

Nas duplas, com seu parceiro Lucas Diaz, também brasileiro, eles conquistaram o título ao bater os argentinos Federico Quintana e Eduardo Montero por desistência na partida.

O tenista e professor do BTC era top-3 do mundo na categoria 45+. Ao subir para o 50+, o ranqueamento é novo, mas Carlinhos já é top-30 do mundo nos Seniors. Ele já foi quatro vezes medalha de bronze em Mundiais, três de Simples e uma obtida em Duplas.

APOIO

Carlinhos Oliveira destaca que os títulos foram obtidos graças ao apoio que ele tem dos patrocinadores. São eles K Viagens, Escritório Abramides Gonçalves Advogados, Concilig, Fortpav,  Óptica Cidade, Guimarães Diaz Advogados, TQX, Associação Brasileira de Tenistas Masters, Pegoraro Engenharia, além do Bauru Tênis Clube, familiares, alunos e amigos.

