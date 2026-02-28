O tenista bauruense Carlinhos Oliveira, do Bauru Tênis Clube, sangrou-se campeão de Simples e de Duplas, neste sábado (28), da Copa Esc. Alberto Herrera, no Carrasco Law Tennis Club, em Montevidéu, no Uruguai. A competição de alto nível, na categoria Seniors 50+, integra o World Tennis Masters Tour da Federação Internacional de Tênis (ITF) 700.

Na final de Simples, Carlinhos atropelou o argentino Hernan Santiago por 2 sets a 0, com direito a um pneu: parciais 6/0 e 6/1.

Nas duplas, com seu parceiro Lucas Diaz, também brasileiro, eles conquistaram o título ao bater os argentinos Federico Quintana e Eduardo Montero por desistência na partida.