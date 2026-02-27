27 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM BAURU

Preso vai para leito de hospital remover celulares do estômago

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Arquivo JCNET
Endoscopia foi realizada Hospital de Base de Bauru
Um reeducando, de 41 anos, do Centro de Progressão Penitenciária 2 (CPP 2) de Bauru, tentou retornar ao presídio com cinco minicelulares no estômago, nesta quarta-feira (5), e precisou de um leito do Hospital de Base (HB) de Bauru para realizar o procedimento de remoção.

Segundo o boletim de ocorrência, a irregularidade foi detectada pelo scanner corporal. O detento foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista e, posteriormente, transferido para realizar a endoscopia no HB. Após um dia de internação, ele recebeu alta e retornou ao CPP 2.

