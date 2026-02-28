28 de fevereiro de 2026
CULTURA

CULTSP PRO oferece 2,1 mil vagas grátis em 105 cursos em SP

Em 2025, foram 308 cursos em 359 turmas que somaram 7.394 alunos matriculados
Em 2025, foram 308 cursos em 359 turmas que somaram 7.394 alunos matriculados

O CULTSP PRO - Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo abriu na terça (24), 2.122 vagas gratuitas em 105 cursos voltados para vários setores da cadeia produtiva da cultura. As inscrições seguem até o dia 8 de março pelo site do programa e são destinadas a maiores de 16 anos. São cursos de diferentes temas que vão desde áreas tradicionais como gastronomia, artesanato e moda, até setores de tecnologia de ponta, como o desenvolvimento de games e design digital.

Também há títulos, como gestão cultural e captação de recursos à produção musical, artes cênicas e preservação de acervos. Seja para quem deseja dominar técnicas de audiovisual e fotografia ou para quem busca aprimorar a gestão de carreira e projetos culturais. "Abrir mais de duas mil vagas espalhadas por todas as regiões do estado reforça o nosso compromisso com o aprimoramento e qualificação da indústria criativa paulista e com a descentralização. O CULTSP PRO não é apenas sobre ensinar uma técnica, é sobre dar ferramentas concretas para que o talento paulista gere emprego e renda e movimente a cultura e a economia criativa na sua cidade", afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Na capital Paulistana serão 48 cursos presenciais; na Grande São Paulo serão 12 cursos nas cidades de Cajamar, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Osasco, Ribeirão Pires e Suzano.

Em Bauru também terá um curso presencial; em Registro, será um curso para a cidade de Cananéia; na cidade de Santos serão sete cursos; em São José dos Campos será um curso na cidade de São Sebastião e, por fim, em Sorocaba, serão dois cursos em Tatuí e Jumirim. Na cidade de Araçatuba haverá um curso presencial; em Campinas, serão 15 cursos para as cidades de Amparo, Campinas, Jundiaí, Limeira, Lindóia e Pirassununga; na cidade de Marília serão dois cursos presenciais. Mais informações:

atendimento@cultsppro.org.br

