O CULTSP PRO - Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo abriu na terça (24), 2.122 vagas gratuitas em 105 cursos voltados para vários setores da cadeia produtiva da cultura. As inscrições seguem até o dia 8 de março pelo site do programa e são destinadas a maiores de 16 anos. São cursos de diferentes temas que vão desde áreas tradicionais como gastronomia, artesanato e moda, até setores de tecnologia de ponta, como o desenvolvimento de games e design digital.

Também há títulos, como gestão cultural e captação de recursos à produção musical, artes cênicas e preservação de acervos. Seja para quem deseja dominar técnicas de audiovisual e fotografia ou para quem busca aprimorar a gestão de carreira e projetos culturais. "Abrir mais de duas mil vagas espalhadas por todas as regiões do estado reforça o nosso compromisso com o aprimoramento e qualificação da indústria criativa paulista e com a descentralização. O CULTSP PRO não é apenas sobre ensinar uma técnica, é sobre dar ferramentas concretas para que o talento paulista gere emprego e renda e movimente a cultura e a economia criativa na sua cidade", afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Na capital Paulistana serão 48 cursos presenciais; na Grande São Paulo serão 12 cursos nas cidades de Cajamar, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Osasco, Ribeirão Pires e Suzano.