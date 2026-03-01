A franquia "Pokémon" chegou a 30 anos de sucesso global, na sexta-feira (27), apoiada em uma estratégia multimídia bem azeitada, que inclui animações, brinquedos, produtos licenciados e, claro, videogames. No entanto, a peça central dessa valiosa engrenagem começa a dar sinais de desgaste. Desde o lançamento no Japão das versões "Red" e "Green" de "Pokémon" para Game Boy, em 27 de fevereiro de 1996, os games de RPG protagonizados pelos "monstrinhos de bolso" - "pocket monsters", de onde vem o nome- são a base desse império do entretenimento.

Os jogos de videogame funcionam como matéria-prima para os desenhos animados e cards colecionáveis, que, juntos, formam o tripé que sustenta um negócio que já ultrapassou a marca de US$ 100 bilhões -cerca de R$ 514 bilhões- em receitas, fazendo de "Pokémon" a franquia de mídia de maior arrecadação da história.

Nos últimos anos, porém, a série principal de jogos "Pokémon" vem sendo alvo de críticas por problemas técnicos e de desempenho, além de apresentar gráficos datados em comparação com outros games.