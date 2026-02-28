O fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (Faac) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Bauru, Celso Mellani, iniciou uma campanha para atrair empresários e investidores interessados em apoiar a segunda edição do livro "Bauru: a cidade e o sanduíche". A proposta é viabilizar a impressão de dois mil exemplares, com lançamento previsto para agosto, mês de aniversário do município. Interessados devem entrar em contato diretamente com o autor pelo WhatsApp: (14) 98100-0017.
A iniciativa busca a adesão do setor empresarial por meio de cotas de investimento. As empresas que adquirirem lotes de 25, 50, 100 ou mais exemplares poderão incluir anúncio institucional e logotipo logo na primeira página da obra, a depender da aquisição, além de participação em uma página interna dedicada aos apoiadores culturais. Segundo o autor, a proposta também abre espaço para que as marcas reforcem sua relação com a cidade e ampliem sua rede de contatos.
Segundo Celso, a nova edição trará conteúdo ampliado e atualizado. "O livro passará de 44 para 96 páginas, terá formato maior para valorizar as imagens e continuará com versão bilíngue, em português e inglês", conta. A obra reúne fotografias e informações sobre a história, a geografia, a cultura e o desenvolvimento de Bauru, tendo como fio condutor o tradicional sanduíche que deu fama nacional ao município.
Lançada originalmente em 2013 com adesão de empresários e por meio de um programa de incentivo cultural, a publicação surgiu do desejo de reunir, em um único volume, a trajetória da cidade associada ao lanche. A primeira tiragem contou com quatro mil exemplares e rendeu ao autor, em 2015, uma moção de aplauso da Câmara Municipal.
Para o autor, a nova campanha reforça o papel do livro como instrumento de preservação da memória local. "Vivemos em uma época de telas e informações rápidas. O livro permite uma pausa para revisitar a história e reconhecer as pessoas e os lugares que fazem parte da identidade de Bauru", afirma.
Natural de Bento de Abreu e radicado na cidade há décadas, Celso Mellani é professor desde 1986, coautor de obras como "De Olho no Cerrado" e reconhecido por trabalhos fotográficos, exposições e palestras. Com a nova edição, o objetivo é ampliar o alcance do registro visual e histórico da cidade, levando sua memória a novos leitores dentro e fora da região.