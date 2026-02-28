O fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (Faac) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Bauru, Celso Mellani, iniciou uma campanha para atrair empresários e investidores interessados em apoiar a segunda edição do livro "Bauru: a cidade e o sanduíche". A proposta é viabilizar a impressão de dois mil exemplares, com lançamento previsto para agosto, mês de aniversário do município. Interessados devem entrar em contato diretamente com o autor pelo WhatsApp: (14) 98100-0017.

A iniciativa busca a adesão do setor empresarial por meio de cotas de investimento. As empresas que adquirirem lotes de 25, 50, 100 ou mais exemplares poderão incluir anúncio institucional e logotipo logo na primeira página da obra, a depender da aquisição, além de participação em uma página interna dedicada aos apoiadores culturais. Segundo o autor, a proposta também abre espaço para que as marcas reforcem sua relação com a cidade e ampliem sua rede de contatos.

Segundo Celso, a nova edição trará conteúdo ampliado e atualizado. "O livro passará de 44 para 96 páginas, terá formato maior para valorizar as imagens e continuará com versão bilíngue, em português e inglês", conta. A obra reúne fotografias e informações sobre a história, a geografia, a cultura e o desenvolvimento de Bauru, tendo como fio condutor o tradicional sanduíche que deu fama nacional ao município.