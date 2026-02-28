Para encerrar os festejos de Carnaval com muita animação e groove, o projeto Mixdgroove, liderado pelo bauruense Marquinhos Amaral, apresenta um show neste sábado (28), no Sarau Sem Lei. O evento tem início às 19h e a apresentação principal começa às 22h. A noite também marca a celebração do aniversário do artista, comemorado oficialmente em 1º de março, transformando o encontro em uma grande festa de despedida da folia e boas-vindas a um novo ciclo.

Para a ocasião, Marquinhos promete um repertório à altura da energia carnavalesca. O setlist passeia por clássicos do axé e do pagode, além de incorporar MPB, soul, funk, R&B, pop e rock, em uma mistura que é a marca registrada do projeto. "O que não pode faltar é muita alegria e combinações inusitadas", adianta o artista, reforçando a proposta de diversidade sonora que marca o projeto.

A apresentação acontece na sequência do lançamento do single "É o Groove", que sintetiza a essência da Mixdgroove: ritmo envolvente, brasilidade e referências que transitam entre o funk e o soul oitentista. Com 18 faixas já lançadas e planos de ampliar a presença nos palcos em 2026, Marquinhos Amaral promete uma noite repleta de brasilidade e sons autorais.