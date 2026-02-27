Um segurança de 39 anos estava atento ao serviço no início da madrugada desta sexta-feira (27), em uma indústria no Distrito Industrial 1 de Bauru, quando percebeu dois jovens em atitude suspeita em uma moto, na rua lateral da empresa, e resolveu abordá-los. A ação resultou na recuperação do veículo, que havia acabado de ser furtado de uma manicure em outro endereço da cidade.

Segundo consta do boletim de ocorrência (BO), um dos envolvidos é um adolescente de 13 anos, que não conseguiu fugir da investida do segurança, que o conteve e ainda reteve no local a moto furtada. O outro indivíduo fugiu, abandonando o adolescente. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio e formalizar a apreensão do jovem suspeito da infração. Com o rapaz, foi encontrada uma chave mixa.

De acordo com o registro policial, o adolescente apreendido confessou no Plantão Policial a subtração do veículo. O crime ocorreu na rua Bernardino Gobbi, no Parque União. Ele informou, ainda, que pretendia vender a moto de forma fracionada, mediante desmontagem e comercialização das peças, e declarou que não se tratava de sua primeira prática dessa natureza, realizada em parceria com o comparsa que fugiu. eLE recusou-se a fornecer a identificação do outro envolvido.