Muita gente imagina que a vida cristã seja uma batalha mecânica contra "pecados" visíveis: apertar a disciplina, repetir promessas, pedir perdão, vigiar mais, e então o coração entraria nos trilhos. Mas, depois de esforços sinceros, o mesmo ciclo pode retornar, e isso denuncia que o problema não está apenas no ato que aparece, e sim em algo mais profundo que o sustenta. Aqui a Escritura impede uma leitura rasa do mal: a Bíblia não usa um único termo, porque o desvio humano tem camadas; e, na tradição bíblica, isso é diagnóstico que mostra por que a graça precisa ser radical.

No Novo Testamento - Pecado ( - hamartía) - frequentemente significa "errar o alvo": falhar na direção correta e não atingir o padrão santo de Deus. Pecado portanto é desviar-se do propósito para o qual o ser humano foi criado: amar a Deus e viver diante dele. Mas a Bíblia também denuncia algo mais deliberado: Transgressão ( - parábasis) - atravessar conscientemente uma linha estabelecida, violar um limite conhecido; por isso a consciência acusa não apenas por fraqueza, mas por rebelião consciente. Entretanto, o Antigo Testamento expõe uma camada ainda mais estrutural no hebraico ( - avôn), "iniquidade", termo ligado à ideia de torção interior, no sentido original de que não se trata apenas de um fruto estragado, mas de uma seiva adoecida; não apenas uma folha manchada, mas a raiz comprometida; não é apenas "o que se fez", mas uma inclinação que, com o tempo, modela desejos, justificativas e hábitos - um padrão repetitivo.

O Antigo Testamento reforça essa distinção. Para "pecado" aparece frequentemente (chatá't) evidenciando o alvo perdido; para "transgressão" surge (pêsha) rebelião, uma quebra de aliança. E então (avôn) acende a luz sobre o interior: culpa e deformação enraizada. Por isso o Salmo 51 reúne os três termos e mostra que Deus trata camadas: "apaga as minhas transgressões… lava-me da minha iniquidade… purifica-me do meu pecado", porque há atos a confessar, limites ultrapassados a reconhecer e raízes a expor.