O 2º Domingo da Quaresma nos conduz ao alto da montanha. A liturgia nos apresenta, de um lado, o chamado de Abrão (cf. Gn. 12,1-4a) e, de outro, a Transfiguração do Senhor (cf. Mt. 17,1-9). À primeira vista, são cenas diferentes: uma fala de partida e promessa; a outra, de glória e revelação. No entanto, há um ponto profundo que une essas duas passagens: o chamado de Deus que convida a sair, confiar e escutar, abrindo-se à promessa de vida e bênção.

Na Primeira Leitura, o Senhor diz a Abrão: "Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar". (Gn. 12,1). É um convite exigente. Deus não apresenta mapas nem garantias humanas; oferece apenas uma promessa: "Farei de ti um grande povo e te abençoarei". (Gn. 12,2). Abrão parte confiando. Ele caminha sustentado pela Palavra. A fé, aqui, é obediência confiante.

No Evangelho, Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma alta montanha. Ali se transfigura: "O seu rosto brilhou como o sol". (Mt. 17,2). A voz do Pai proclama: "Este é o meu Filho amado, escutai-o!". (Mt. 17,5). Também aqui encontramos um chamado: escutar o Filho e segui-lo, mesmo quando o caminho desce da montanha em direção à cruz.