Quando um tecido é lesado será reconstruído pela regeneração ou por reparação. A regeneração ocorre a partir dos remanescentes deste tecido na região, que, estimulados por mediadores, entram em ciclo mitótico acelerado e fornecem diretamente células novas para recomporem estruturas.

Os mediadores são proteínas e peptídeos liberados na área pelas células ou trazidas pelo sangue. Atuam em receptores de superfície das células, induzindo funções ou dando sustentação a elas, como faz com a fibronectina e laminina. Regeneração é típica de epitélios da pele e mucosas, glândulas e vísceras, sistema nervoso central e periférico.

Sem remanescentes de tecido, não tem regeneração e o corpo não aceita espaços vazios. Isto estimula os tecidos vizinhos cuja função é unir ou conectar, chamados de tecido conectivo ou conjuntivo (formador de conjunto), a proliferar e ocupar espaços. O local não terá mais as funções do tecido perdido especializado.

Nos tecidos conjuntivos (fibroso, ósseo, cartilagíneo, adiposo e outros), a região lesada se enche de sangue, forma coágulo com rede de fibrina, plaquetas e mediadores. A fibrina é um andaime de reconstrução, onde as células invadem o local com muitas mitoses, formando vasos e fibras. O tecido neoformado tem vários pontos ou grânulos vermelhos e recebe o nome de tecido de granulação, evoluindo para um novo conjuntivo. A reconstrução feita com tecido de granulação é a reparação.

