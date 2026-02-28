28 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
COLUNISTA

Regeneração neural periférica

Por Alberto Consolaro |
| Tempo de leitura: 3 min
Professor Titular da USP e Colunista de Ciências do JC
Divulgação
Etapas da regeneração neural periférica com reconexão aproximada em 50 dias.
Etapas da regeneração neural periférica com reconexão aproximada em 50 dias.

Quando um tecido é lesado será reconstruído pela regeneração ou por reparação. A regeneração ocorre a partir dos remanescentes deste tecido na região, que, estimulados por mediadores, entram em ciclo mitótico acelerado e fornecem diretamente células novas para recomporem estruturas.
Os mediadores são proteínas e peptídeos liberados na área pelas células ou trazidas pelo sangue. Atuam em receptores de superfície das células, induzindo funções ou dando sustentação a elas, como faz com a fibronectina e laminina. Regeneração é típica de epitélios da pele e mucosas, glândulas e vísceras, sistema nervoso central e periférico.

Sem remanescentes de tecido, não tem regeneração e o corpo não aceita espaços vazios. Isto estimula os tecidos vizinhos cuja função é unir ou conectar, chamados de tecido conectivo ou conjuntivo (formador de conjunto), a proliferar e ocupar espaços. O local não terá mais as funções do tecido perdido especializado. 
Nos tecidos conjuntivos (fibroso, ósseo, cartilagíneo, adiposo e outros), a região lesada se enche de sangue, forma coágulo com rede de fibrina, plaquetas e mediadores. A fibrina é um andaime de reconstrução, onde as células invadem o local com muitas mitoses, formando vasos e fibras. O tecido neoformado tem vários pontos ou grânulos vermelhos e recebe o nome de tecido de granulação, evoluindo para um novo conjuntivo. A reconstrução feita com tecido de granulação é a reparação.

NEURAL

O sistema nervoso tem baixa capacidade de regeneração, pois suas células são muito especializadas e com baixo índice mitótico. Quando for lesado, o tamanho da lesão vai ser muito importante, pois o tempo é crucial para novas células vizinhas proliferarem e chegarem no centro da lesão.

Os nervos periféricos têm capacidade regenerativa limitada, mas especial, pois são lineares como um fio e tem vasos e outros tecidos ao seu redor para sustentar, nutrir e suprir com mediadores em caso de lesão. Já o sistema nervoso central tem áreas maiores e mais distantes de vasos e outros tecidos.

Ao nascer, temos o número completo de neurônios para a vida, sem mitoses. Ao seccionar um nervo periférico, cria-se dois segmentos neurais de axônios: o proximal ligado ao neurônio no gânglio, e o distal, ligado ao órgão efetor como o músculo.

A reconexão neural periférica depende de três fatores: 1. A distância dos cotos: quanto menor, melhor. 2. O alinhamento dos cotos: fundamental. 3. A ausência de material entre eles como tecido fibroso, cartilaginoso e ósseo ou corpos estranhos.

A capacidade regenerativa dos axônios nos nervos dura 6 meses depois da ruptura. Quando há esmagamento ou rompimento, seguidos de sutura, a função é restabelecida entre 20 e 40 dias.

Nos cotos, as células de Schwann (formadoras de mielina) e fibroblastos perineurais proliferam em forma de cilindros ocos (canudos) e migram para as extremidades para se encontrarem. O axônio do coto proximal dá origem a 25 – 50 brotos novos de neurofibrilas dispostos aleatoriamente. Aos 50 dias, uma ou mais neurofibrilas do coto proximal, entram em um ou mais cilindros ocos e desenvolvem um novo axônio, restabelecendo, incrivelmente, a função anterior.
Pode ocorrer um lapso funcional de 20 a 40 dias. A velocidade de regeneração neural é de 2 a 3mm por dia e a aproximação por microcirurgia, abrevia esse tempo. Se os cotos não se encontrarem, a proliferação das neurofibrilas, células de Schwann e fibroblastos perineurais formam em uma massa desorganizada de tecido neural periférico chamado Neuroma Traumático ou de Amputação.

REFLEXÃO FINAL

Nas lesões, a reconstrução depende da chegada de novas células e mediadores. Estimular a proliferação celular e dar suporte mecânico às células fazem parte das funções dos mediadores como faz a laminina. Fornecer mediadores adicionais para os locais lesados pode favorecer a regeneração neural e também de outros tecidos.

Comentários

