O sonho de representar o Brasil em mais uma competição internacional pode se tornar realidade para o atleta de rugby Iago Julioli, morador de Pirajuí, na região de Bauru. Ele foi convocado para integrar a Seleção Barbarians Deaf Rugby, que disputará a 3ª edição da Copa do Mundo de Rugby para Surdos (World Deaf Rugby Sevens Championship), prevista para outubro, em Tóquio, no Japão.
A convocação marca um momento especial na trajetória do jogador, que encontrou no esporte não apenas uma paixão, mas também uma forma de superação. Agora, ele enfrenta um novo desafio: arrecadar recursos para custear a viagem, incluindo despesas com passagens, hospedagem e alimentação.
Para viabilizar a participação no torneio, Iago tem mobilizado amigos, apoiadores e a comunidade local em busca de contribuições. A iniciativa ganha ainda mais força pelo caráter representativo da competição, que reúne atletas surdos de diversos países e promove inclusão por meio do esporte.
"O rugby me ensinou a superar barreiras, e agora enfrento o maior desafio: levar o Brasil ao Japão. Cada treino me preparou para este momento, mas preciso de ajuda para tornar isso realidade. Mais do que uma doação, estou pedindo parceria. Não importa o valor, sua contribuição me coloca um passo mais próximo do Japão", frisa Iago.
Esta não será a primeira experiência internacional do atleta. Ele já representou o Brasil em um torneio realizado na Argentina, quando também contou com o apoio de colaboradores para conseguir participar. Agora, com a convocação para o Mundial, a expectativa é ampliar essa rede de apoio e levar o nome de Pirajuí e da região de Bauru para o cenário internacional do rugby.
COMO AJUDAR
Quem desejar contribuir pode realizar doações por meio das seguintes formas:
• Chave Pix: iago23051992@gmail.com
• Conta Wise:
@iagojuliolid