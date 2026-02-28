O sonho de representar o Brasil em mais uma competição internacional pode se tornar realidade para o atleta de rugby Iago Julioli, morador de Pirajuí, na região de Bauru. Ele foi convocado para integrar a Seleção Barbarians Deaf Rugby, que disputará a 3ª edição da Copa do Mundo de Rugby para Surdos (World Deaf Rugby Sevens Championship), prevista para outubro, em Tóquio, no Japão.

A convocação marca um momento especial na trajetória do jogador, que encontrou no esporte não apenas uma paixão, mas também uma forma de superação. Agora, ele enfrenta um novo desafio: arrecadar recursos para custear a viagem, incluindo despesas com passagens, hospedagem e alimentação.

Para viabilizar a participação no torneio, Iago tem mobilizado amigos, apoiadores e a comunidade local em busca de contribuições. A iniciativa ganha ainda mais força pelo caráter representativo da competição, que reúne atletas surdos de diversos países e promove inclusão por meio do esporte.