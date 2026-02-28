Aos 13 anos, a bauruense Ana Sílvia Agostinho Pesse, a Aninha, deu um passo decisivo na carreira ao integrar oficialmente as categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista. A jovem assinou contrato de formação até 2028, consolidando uma trajetória marcada por dedicação, evolução técnica e resultados expressivos.
O vínculo é fruto de um processo iniciado em 2024, quando a atleta começou a ser acompanhada pelo departamento de base do Corinthians. No mesmo ano, conquistou o título da Série Prata do Festival Paulista. Em 2025, deu mais um salto na carreira ao levantar a taça da Série Ouro do Festival, confirmando a ascensão dentro da modalidade.
Aninha já participou da integração oficial às categorias de base e, a partir de agora, terá uma rotina de treinos diários e participação em competições de alto rendimento.
RAÍZES EM BAURU
Natural de Bauru, Aninha começou cedo no esporte. Ainda bebê, iniciou aulas de natação. Aos 6 anos, teve o primeiro contato com o futebol, modalidade que rapidamente se transformou em paixão. Ao longo da infância, também praticou judô, tênis, basquete e até atividades circenses, mas foi dentro das quatro linhas que encontrou sua vocação.
A introdução às modalidades esportivas aconteceu na Associação Luso Brasileira, onde aprendeu diversos esportes e pode ter a certeza que o futebol é sua paixão. Aos 8 anos, passou a integrar a Associação Atlética Esporte e Vida, sob orientação do professor Elton de Carvalho. Disputando campeonatos municipais e estaduais e, diante da escassez de competições femininas no interior paulista, chegou a atuar contra equipes masculinas. A experiência, segundo ela, foi determinante para seu amadurecimento.
"Eu sempre gostei muito de futebol. Todos os dias queria jogar. Era a única menina em alguns campeonatos, mas isso me fez crescer", relembra. Entre as primeiras conquistas, destaca o vice-campeonato da Copa Cristalins, quando recebeu o prêmio de craque da partida (um marco pessoal ainda na fase inicial da carreira).
VERSATILIDADE E INSPIRAÇÃO
Atualmente, Aninha atua como zagueira, lateral-direita e volante. Ela se define como uma jogadora de "raça e velocidade", características que considera fundamentais para sua evolução.
No futebol feminino, tem como referência a atacante Gabi Zanotti, pela postura dentro e fora de campo. No masculino, inspira-se em Cristiano Ronaldo, especialmente pela disciplina e mentalidade competitiva.
Para a jovem atleta, a assinatura do contrato representa a realização de um sonho. "Muitas meninas querem estar lá e poucas conseguem. É uma sensação muito boa acordar todos os dias para treinar", afirma.
Com os pés no presente e os olhos no futuro, Aninha já projeta voos mais altos. O objetivo é chegar ao time profissional e, quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira. Aos 13 anos, a promessa de Bauru mostra que talento e perseverança podem transformar sonho em realidade.