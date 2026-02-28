Aos 13 anos, a bauruense Ana Sílvia Agostinho Pesse, a Aninha, deu um passo decisivo na carreira ao integrar oficialmente as categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista. A jovem assinou contrato de formação até 2028, consolidando uma trajetória marcada por dedicação, evolução técnica e resultados expressivos.

O vínculo é fruto de um processo iniciado em 2024, quando a atleta começou a ser acompanhada pelo departamento de base do Corinthians. No mesmo ano, conquistou o título da Série Prata do Festival Paulista. Em 2025, deu mais um salto na carreira ao levantar a taça da Série Ouro do Festival, confirmando a ascensão dentro da modalidade.

Aninha já participou da integração oficial às categorias de base e, a partir de agora, terá uma rotina de treinos diários e participação em competições de alto rendimento.