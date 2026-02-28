28 de fevereiro de 2026
REGIONAL

Piratininga é reconhecida com o 'Selo Ouro' do Sebrae

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Piratininga
Prefeito Sandro Bola e agente de Crédito do Sebrae Aqui de Piratininga, Lorrayne Martinão
Prefeito Sandro Bola e agente de Crédito do Sebrae Aqui de Piratininga, Lorrayne Martinão

Piratininga (13 quilômetros de Bauru) foi reconhecida com o Selo Ouro de Atendimento do Sebrae, destacando-se no apoio aos microempreendedores do município. A certificação, que é a premiação máxima concedida pelo Sebrae Estadual, reconhece a qualidade dos serviços prestados, o atendimento ao público e o fortalecimento do ambiente de negócios local.

A entrega do certificado ocorreu nesta semana, em São Paulo, e o prefeito Sandro Bola e a agente de Crédito do Sebrae Aqui de Piratininga, Lorrayne Martinão, participaram da cerimônia.

"Esse selo é o reconhecimento de um trabalho sério, feito com compromisso e respeito aos empreendedores da nossa cidade, com o poder público trabalhando para o crescimento e prosperidade deles", declarou o prefeito.

