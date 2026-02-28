Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta semana seminário integrador com docentes e alunos da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (USP). O evento reuniu profissionais da saúde e futuros médicos e representou o pontapé inicial de um ciclo que promete consolidar o município como referência na área.
O seminário foi um momento essencial para firmar compromissos, esclarecer os fluxos de atuação nas unidades de saúde e, principalmente, fortalecer os vínculos institucionais que darão sustentação às atividades previstas ao longo deste ano.
De acordo com o prefeito de Agudos, Rafael Lima, a integração entre o conhecimento acadêmico da USP e a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade visa aprimorar o atendimento e promover avanços significativos para a população.
"É com grande entusiasmo que vejo todos vocês de jaleco, prontos para escrever um novo capítulo da história da nossa cidade. Tenho a convicção de que esta parceria pioneira será um verdadeiro marco na saúde pública de Agudos", afirmou. "Essa união de esforços irá trazer muitos frutos, principalmente naquilo que é mais importante: a qualidade e a humanização no atendimento à população agudense".
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que essa colaboração representa um avanço estratégico, unindo a excelência do ensino e da pesquisa da universidade à experiência da atenção básica e especializada do município, beneficiando diretamente os cidadãos de Agudos.