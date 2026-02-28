A mesma Emdurb que amarga a confirmação de irregularidades e falhas grosseiras de gestão administrativa na comercialização ilegal de telhas após o vendaval no Terminal Rodoviário, em setembro de 2025, fecha as contas do ano anterior com superávit significativo de R$ 5,7 milhões. O cenário ainda aponta que a empresa tem capacidade de zerar as dívidas em dois anos, após longo ciclo no vermelho.

O resultado identifica que, a rigor, a empresa municipal está conseguindo equilíbrio financeiro depois da injeção de R$ 20 milhões do governo municipal nos dois últimos anos. É o que apresenta a direção da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) na prestação oficial de contas obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ao mesmo tempo em que aguarda, no Legislativo, conclusão de relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) - na próxima semana - com já conhecida identificação de uma série de falhas no destino e comercialização de telhas de alumínio para empresa local de sucatas, o comando da empresa municipal demonstra que está deixando o ciclo de anos seguidos de balanço no vermelho.