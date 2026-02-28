Muitas pessoas nem imaginam que Bauru possui um Museu a Céu Aberto nas ruas da área central. Com ele, a história de Bauru não está apenas guardada em arquivos ou prédios históricos. Ela também pode ser acessada durante um passeio pelo Centro, enquanto se faz compras ou se espera alguém no calçadão.

Essa é a proposta do projeto Museu a Céu Aberto, idealizada pelo Museu Histórico Municipal, que convida a população a redescobrir a cidade por meio de QR Codes espalhados em locais tombados ou de relevância histórica para a cidade.

O projeto nasceu a partir de uma experiência anterior, criada durante a pandemia, quando o isolamento social exigiu novas formas de acesso à cultura. Na época, foi desenvolvido o "Bauru de Ontem e Hoje", dentro da iniciativa "Museus em Casa", que propunha a sobreposição de imagens antigas e atuais da cidade, permitindo reflexões sobre as transformações urbanas.