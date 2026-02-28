Em muitas religiões, quarenta dias são números simbólicos que representam um tempo de provação, purificação, preparação e transformação espiritual. Quarenta dias também marcam um período de descanso e resguardo para mãe e seu filho após o nascimento, representam a passagem de um estado para outro, transformação que serve para apropriação de um novo estado diante de um nascimento — nasce um bebê, nascem seus pais.

A psicanálise aborda o tempo não de forma cronológica, mas a partir da atemporalidade do inconsciente onde o tempo é múltiplo e focado no argumento que tem um passado que é ressignificado no presente. Em qualquer que seja a construção ideológica, o tempo nos dá a oportunidade de reflexão acerca de nossos traumas e desejos, e somos convocados a mudanças internas à medida que nos incomodamos ou ficamos doentes com nossa maneira de viver, quando nos afastamos de nós mesmos.

Se conseguimos nos escutar, temos que enfrentar uma desidealização do nosso ideal de ego que, enquanto não acessado, não nos permite entender o quanto nos perdemos na arrogância, onipotência e necessidade de posse com o nosso próprio eu, quase sempre movido por ciúmes, inveja e destrutividade que, ao mesmo tempo que nos corrói, não nos permite acessar as origens de nossos incômodos que diferenciam o nosso eu do eu do outro em relação às projeções e introjeções.