Oito anos após a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes fez-se justiça. Os assassinos já estavam condenados. Faltavam os mandantes. O julgamento demorou porque o crime foi pessimamente investigado no começo e de forma dolosa. A execução por emboscada da vereadora carioca e seu motorista demorou a ser julgado porque é difícil lidar com o crime organizado. Essa metástase infiltra-se no Estado de Direito e no poder jurisdicional da Nação, a partir do evento tumoral de influências sustentadas pelo dinheiro. Foi difícil lidar com gente como o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão; com o ex-deputado federal Chiquinho Brazão e com o próprio ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, aquele que tentou impedir toda a investigação. A sentença foi exemplar: 76 anos de prisão para os dois irmãos e 18 para o policial.

O assassinato expos a cara do Brasil machista, misógino, racista e homofóbico. Mariela era uma pedra no caminho da cobiça. Era preciso calar a voz da vereadora carioca que teve a audácia de sair da pobreza e, como mulher negra e gay, ter seus méritos e determinação reconhecidos pelos eleitores.

A vereadora, era uma estrela política em ascensão. Mesmo depois de metralhada e morta por dois milicianos, o povo dela não se esqueceu. Durante muito tempo a frase "Quem matou Marielle?" foi repetida em todos os cantos da cidade. Havia o temor da impunidade, uma tragédia brasileira. A mãe de Marielle, o pai, a irmã e a viúva nunca perderam a esperança de que o dia da justiça iria chegar. Depois de presos os autores dos disparos o clamor continuou, modificado: "Quem mandou matar Marielle?".