Dois Córregos - Operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar (PM) após investigações e campanas resultou, nesta sexta-feira (27), na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos suspeito de atuar no comércio ilegal e ameaçar "concorrentes" em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).
A equipe de investigação da delegacia da cidade vinha monitorando o jovem ao longo do dia, após receber informações indicando intensa atividade de venda de entorpecentes na região da Vila São Pedro.
Durante a ação, os policiais civis constataram movimentação característica do comércio ilícito, com o investigado realizando deslocamentos frequentes entre o ponto de venda e a sua residência.
No momento em que percebeu a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir, refugiando-se dentro de sua casa. Com o apoio da PM, a equipe ingressou no imóvel e o deteve no interior do quarto.
As buscas realizadas no local e nas imediações previamente observadas resultaram na apreensão de cocaína, crack e maconha, parte já fracionada, além de pinos vazios, embalagens e dinheiro.
"Informações colhidas pelos investigadores também apontam que o indivíduo frequentemente ameaçava terceiros ligados ao ambiente do tráfico", revela a Polícia Civil, por meio de nota.
O jovem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em prisão em preventiva com o objetivo de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atividade criminosa.