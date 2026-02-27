Dois Córregos - Operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar (PM) após investigações e campanas resultou, nesta sexta-feira (27), na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos suspeito de atuar no comércio ilegal e ameaçar "concorrentes" em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

A equipe de investigação da delegacia da cidade vinha monitorando o jovem ao longo do dia, após receber informações indicando intensa atividade de venda de entorpecentes na região da Vila São Pedro.

Durante a ação, os policiais civis constataram movimentação característica do comércio ilícito, com o investigado realizando deslocamentos frequentes entre o ponto de venda e a sua residência.