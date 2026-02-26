Criada por motoristas e para motoristas, a CoopMov SP começa a ganhar espaço em Bauru com uma proposta diferente das grandes plataformas de transporte por aplicativo. Ligada à Federação Nacional Liga Coop, a cooperativa aposta no modelo brasileiro de cooperativismo de plataforma, com taxas fixas mais justas e gestão compartilhada entre os próprios profissionais.
A CoopMov SP é a Cooperativa dos Motoristas do Estado de São Paulo e representa, no Estado, a Liga Coop, que nasceu da união de associações de motoristas de São Carlos (SP), Maranhão e Rio Grande do Sul. Hoje, a federação está presente em 11 estados e segue em expansão pelo país.
Segundo o representante da CoopMov em Bauru, José Aparecido Pereira, a principal diferença está na forma de organização e na distribuição dos resultados. “Tudo é gerido e administrado por motoristas. Nada acontece na Liga Coop se não for tratado em assembleia. Os valores, a precificação, tudo é decidido em comum acordo. São os próprios motoristas que aprovam e administram o trabalho”, afirma.
Um dos principais pontos destacados por José Aparecido é a taxa fixa de 12%, considerada mais justa em comparação às plataformas tradicionais. “A taxa que é cobrada, tanto do motorista quanto do passageiro, é fixada em 12%. Ela não oscila. Hoje, em outros aplicativos, um dia é 20%, no outro 25%, depois 30%. Oscila muito. Aqui é fixo e decidido em assembleia”, explica.
Além disso, por se tratar de uma cooperativa, o valor arrecadado retorna aos cooperados, segundo Pereira. “Essa taxa volta para o motorista no final do ano como divisão de resultados. Ele é dono do próprio negócio e, em breve, também será dono do próprio aplicativo”, destaca.
Aplicativo brasileiro em desenvolvimento
Atualmente, a Liga Coop utiliza uma plataforma já existente, mas trabalha na criação de um aplicativo próprio. O projeto foi apresentado ao Ministério do Trabalho, em Brasília, e recebeu aprovação para desenvolvimento. “A Liga Coop está se tornando um aplicativo brasileiro para todo o Brasil. Estamos construindo nosso próprio sistema em parceria com uma faculdade do Rio Grande do Sul. É um investimento pensado para fortalecer o motorista brasileiro”, afirma José Aparecido.
Em Bauru, a cooperativa começou a operar no fim de dezembro de 2024 e hoje conta com 38 cooperados. A meta é chegar a 120 motoristas, número considerado ideal para atender a demanda da cidade com qualidade. Para fazer parte, o profissional precisa passar por um curso sobre cooperativismo antes de iniciar as atividades. “Não é simplesmente baixar o aplicativo e começar a rodar. Ele participa de um curso, entende o que é cooperativismo e depois decide se quer ser cooperado. A ideia é que ele tenha consciência de que é dono do negócio”, explica.
A proposta também inclui regras mais rígidas em relação ao cancelamento de corridas, garantindo maior segurança ao passageiro. “Quando o motorista aceita a corrida, ele não pode cancelar. Só em caso de risco real à segurança. Isso traz mais confiança para quem usa o serviço”, pontua.
Outro diferencial está na remuneração mínima. “Na Liga Coop, a corrida de até três quilômetros começa em R$ 10,50. Não é como em outras plataformas, em que o motorista recebe R$ 4,99 por uma corrida curta. Queremos que ele rode menos horas e tenha um retorno melhor, com mais qualidade de vida”, afirma.
Fortalecimento da economia local
Para José Aparecido, além de melhorar as condições de trabalho, a cooperativa contribui para a economia da cidade. “O dinheiro circula aqui. O que entra no aplicativo é investido na própria cidade. Nosso maior objetivo é valorizar o motorista e fortalecer a economia local”, ressalta.
Apesar do crescimento ainda gradual, ele acredita que o modelo cooperativista é o caminho para tornar o setor mais justo. “Hoje o motorista trabalha sem vínculo, não é dono de nada e é muito pressionado. A cooperativa é a alternativa para que ele tenha dignidade, participação nas decisões e divisão justa dos resultados.”
A CoopMov segue buscando novos cooperados e ampliando parcerias em Bauru, com a meta de consolidar um modelo brasileiro de mobilidade urbana, baseado na cooperação e na valorização de quem está ao volante.
O motorista que quiser se tornar cooperado, deve acessar o link https://chat.whatsapp.com/EFknbaNYLKe6GRXK7cBYwf?mode=gi_t
Para o passageiro que queira utilizar o serviço da cooperativa, é necessário baixar o aplicativo “Liga Coop Passageiro”, na loja de aplicativos.