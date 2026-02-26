Criada por motoristas e para motoristas, a CoopMov SP começa a ganhar espaço em Bauru com uma proposta diferente das grandes plataformas de transporte por aplicativo. Ligada à Federação Nacional Liga Coop, a cooperativa aposta no modelo brasileiro de cooperativismo de plataforma, com taxas fixas mais justas e gestão compartilhada entre os próprios profissionais.

A CoopMov SP é a Cooperativa dos Motoristas do Estado de São Paulo e representa, no Estado, a Liga Coop, que nasceu da união de associações de motoristas de São Carlos (SP), Maranhão e Rio Grande do Sul. Hoje, a federação está presente em 11 estados e segue em expansão pelo país.

Segundo o representante da CoopMov em Bauru, José Aparecido Pereira, a principal diferença está na forma de organização e na distribuição dos resultados. “Tudo é gerido e administrado por motoristas. Nada acontece na Liga Coop se não for tratado em assembleia. Os valores, a precificação, tudo é decidido em comum acordo. São os próprios motoristas que aprovam e administram o trabalho”, afirma.