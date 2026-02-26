26 de fevereiro de 2026
COM QUATRO MUNIÇÕES

Após denúncia, PM flagra arma com adolescente de 14 anos em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Tisa Moraes/JC Imagens
O adolescente foi apresentado no plantão policial, na companhia de um responsável legal, e irá responder pelo ato infracional de porte ilegal de arma de fogo
Após denúncia, na tarde desta quarta-feira (25), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até uma residência no Parque Santa Edwiges, em Bauru, e apreendeu um revólver, com quatro cartuchos intactos, pertencente a um adolescente de 14 anos.

De acordo com o registro policial, as buscas foram autorizadas por uma moradora. Questionado, o garoto disse que havia comprado a arma de fogo de um desconhecido por R$ 2,5 mil.

O adolescente foi apresentado no plantão policial, na companhia de um responsável legal, e irá responder pelo ato infracional de porte ilegal de arma de fogo. O revólver foi apreendido.

