Pirajuí - Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Canil do Complexo Penitenciário local, cumpriu mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas no município e prendeu em flagrante um homem com porções de maconha e cocaína em um imóvel na Vila Esperança.

No local, as equipes também localizaram materiais usados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, dinheiro e aparelho celular, que será submetido à análise pericial.

"A variedade das substâncias, associada à presença de insumos típicos da traficância e numerário fracionado, indicou, em tese, destinação comercial, motivo pelo qual o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça", explica a Polícia Civil, em nota.