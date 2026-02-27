Pirajuí - Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Canil do Complexo Penitenciário local, cumpriu mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas no município e prendeu em flagrante um homem com porções de maconha e cocaína em um imóvel na Vila Esperança.
No local, as equipes também localizaram materiais usados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, dinheiro e aparelho celular, que será submetido à análise pericial.
"A variedade das substâncias, associada à presença de insumos típicos da traficância e numerário fracionado, indicou, em tese, destinação comercial, motivo pelo qual o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça", explica a Polícia Civil, em nota.
"Foi ainda formalizada representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando elementos relacionados à reiteração delitiva e ao risco à ordem pública".
Na mesma operação, outros mandados de busca foram cumpridos em endereços vinculados a investigados, resultando na apreensão de pequenas porções de entorpecentes e aparelhos celulares, que passarão por análise técnica no decorrer da investigação.
As apurações prosseguem, por parte da Polícia Civil, visando esclarecer a eventual existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como identificar possíveis fornecedores e demais envolvidos.