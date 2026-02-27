Pederneiras - Uma mulher foi flagrada por equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na manhã desta sexta-feira (27), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), durante a Operação Impacto, com porções de ice, droga conhecida como supermaconha, escondidas nas costas e dentro dos calçados.

Ela era passageira de um coletivo que foi abordado pelos policiais rodoviários, por volta das 11h45, na altura do quilômetro 224 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

Na vistoria no salão de passageiros, a equipe identificou que a mulher transportava dois invólucros da droga ice fixados em suas costas e outros dois dentro dos seus calçados, no total de 408 gramas.