Uma carreta se envolveu em um acidente, na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 16h25, resultando na interdição total da alça de acesso SPD 347/300, que liga a rodovia Marechal Rondon (SP-300) à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do trevo do Núcleo Gasparini, em Bauru. O motorista não sofreu ferimentos.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava pela alça de saída do dispositivo de retorno, no sentido oeste, quando, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e chocou-se contra a canaleta de concreto. Em razão do acidente, a alça teve de ser totalmente fechada.