A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar neste mês o anticorpo monoclonal, que garante proteção imediata ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês com menos de seis meses e que nasceram prematuros, com até 36 semanas de gestação, e em crianças menores de dois anos que possuem comorbidades que aumentam o risco de formas graves em caso de infecção pelo vírus, principal causa de bronquiolite e internações em bebês.

Os responsáveis pelas crianças que podem receber o anticorpo devem procurar uma unidade de saúde para orientações e verificação dos critérios para recebimento.

Além do anticorpo, Bauru também realiza a aplicação da vacina do VSR para gestantes a partir da 28.ª semana de gravidez, desde o final do ano passado.