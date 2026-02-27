O atacante Carlão, de 33 anos, ídolo do Noroeste e vice-artilheiro do clube no século 21, com 30 gols, ao lado de Otacílio Neto e atrás de Luiz Thiago (31), iniciou seus treinos no novo clube, o Grêmio Novorizontino. Como ele já defendeu o Norusca neste Paulistão, ele não pode jogar a semifinal contra o Corinthians.

O camisa 9 será reforço da equipe de Novo Horizonte até novembro, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, Carlão disputou esta mesma divisão nacional pela Ferroviária.

Em dezembro ele estará novamente livre no mercado e já tem proposta da diretoria do Noroeste para avaliar a possibilidade de retornar.