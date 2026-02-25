Na tarde desta quarta-feira (25), policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam em flagrante, em Bauru, um homem que receberia R$ 3 mil em dinheiro para levar 87 tabletes de maconha até a Capital paulista.

O suspeito conduzia um Hyundai/Tucson abordado por volta das 15h20 no km 342, sentido leste, da rodovia Marechal Rondon (SP-300). Na vistoria, no porta-malas, as equipes encontraram 87 tabletes inteiros e meio tablete de maconha, além de dois celulares.

O condutor confessou que havia sido contratado para retirar a droga em Bauru e transportá-la até o município de São Paulo, onde receberia instruções para a entrega. Pelo transporte, de acordo com ele, receberia a quantia aproximada de R$ 3 mil.