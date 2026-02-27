Momentos de interação e convivência marcaram a ação de engajamento comunitário promovida pela Bracell na região de Bauru. A iniciativa, realizada em parceria com o Sesi Bauru, foi voltada à promoção do bem-estar e ao fortalecimento dos vínculos sociais e está alinhada ao Bracell Social, um dos compromissos da estratégia de transformação Social da companhia.

A iniciativa proporcionou um momento de lazer, integração e aprendizado para 30 alunos, com idades entre 5 e 12 anos, da Escola Estadual Major Fraga, contemplando estudantes do distrito e da comunidade de Rio Verde. As crianças participaram de atividades recreativas, gincanas e momentos de diversão, além de um lanche especial, em um ambiente seguro, acolhedor e educativo.

“Quando falamos de comunidade, trazemos diálogo e cuidado genuíno com as pessoas. Esses são valores que refletem nosso compromisso em construir relações de confiança nos territórios onde atuamos. Essa ação é um exemplo prático de como acreditamos que desenvolvimento também passa por convivência, cuidado e presença ativa junto às famílias”, afirma Marcelo Quintino, gerente de Relações com a Comunidade da Bracell em São Paulo.