Momentos de interação e convivência marcaram a ação de engajamento comunitário promovida pela Bracell na região de Bauru. A iniciativa, realizada em parceria com o Sesi Bauru, foi voltada à promoção do bem-estar e ao fortalecimento dos vínculos sociais e está alinhada ao Bracell Social, um dos compromissos da estratégia de transformação Social da companhia.
A iniciativa proporcionou um momento de lazer, integração e aprendizado para 30 alunos, com idades entre 5 e 12 anos, da Escola Estadual Major Fraga, contemplando estudantes do distrito e da comunidade de Rio Verde. As crianças participaram de atividades recreativas, gincanas e momentos de diversão, além de um lanche especial, em um ambiente seguro, acolhedor e educativo.
“Quando falamos de comunidade, trazemos diálogo e cuidado genuíno com as pessoas. Esses são valores que refletem nosso compromisso em construir relações de confiança nos territórios onde atuamos. Essa ação é um exemplo prático de como acreditamos que desenvolvimento também passa por convivência, cuidado e presença ativa junto às famílias”, afirma Marcelo Quintino, gerente de Relações com a Comunidade da Bracell em São Paulo.
A diretora da escola, Suzi Silva, agradeceu a iniciativa e o acolhimento. “Ouvir de nossos estudantes que foi um dia incrível para eles, contribuiu para que ficasse claro que o papel social da escola ultrapassa os muros. Essa vivência foi uma oportunidade única para nossos alunos”, destacou.
Para Pedro Caliari, gerente Regional do CAT Sesi Bauru, foi uma oportunidade relevante para os estudantes. "Além da integração e convivência, houve uma relação de comunidade, baseada em respeito às diferenças e cooperação. Essa parceria entre SESI e indústria potencializa o alcance e o caráter transformador do desenvolvimento das crianças que participaram, com um ambiente preparado e de confiança", comentou.