Concessão em debate

A consulta pública eletrônica e a audiência presencial da concessão dos resíduos sólidos (lixo) em Bauru já foram realizadas, mas os debates sobre essa decisão do governo municipal prosseguem. Ontem, o programa Café com Política (JC/JCNET com a 96FM) discutiu com o presidente da OAB, Thiago Tezani; o advogado especialista na área de infraestrutura Pedro Fiorelli e o jornalista Nelson Itaberá o complexo modelo de concessão adotado.

OAB mais atuante

No início do programa, Tezani informou que a OAB Bauru passará a ter um maior protagonismo em relação às decisões do setor público local, em consonância com entidades representativas e a própria sociedade em temas de grande apelo e interesse popular. "Seremos mais propositivos e preventivos nos grandes assuntos", disse. Para isso, anunciou a criação da Comissão de Licitações na OAB, que terá três advogados à frente: José Clemente Rezende, Pedro Fiorelli e Lúcio Vilani.

Modelo mais oneroso

Nos aspectos mais técnicos da discussão entre os presentes, houve unanimidade quanto à constatação de que o governo municipal escolheu o modelo de concessão mais arriscado em relação ao tamanho da conta que será paga mensalmente pela população através de uma tarifa.