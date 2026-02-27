A ViaRondon informa que realizará neste sábado (28), das 9h às 17h, a interdição da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 347, em Bauru. A intervenção ocorrerá nas proximidades da passarela de pedestres que liga o Jardim TV ao Núcleo Habitacional Gasparini, e será necessária para a execução de serviços de recuperação e melhoria do pavimento.

Os usuários que estiverem na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, e desejarem acessar a marginal leste (sentido Bauru) deverão seguir pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), utilizar dispositivo de retorno à frente e acessar posteriormente a via marginal leste.

A ViaRondon alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização próxima ao trecho em obras. Caso as condições meteorológicas sejam desfavoráveis, a operação poderá ser adiada e reprogramada. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99 300.