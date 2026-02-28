Já aconteceu com você de, depois de lavar os fios, sentir a raiz oleosa e as pontas ressecadas? Essa questão é mais comum do que você pensa, sobretudo para quem tem o cabelo com comprimento médio ou longo, assim como as pessoas de cabelo crespo.
Cuidar não é nada complicado, mas as causas são variadas. Por isso, o primeiro passo é entender qual o motivo de seus fios estarem apresentando esse aspecto. Neste artigo, eu te ajudo a sanar essa questão!
Por que temos oleosidade no couro cabeludo, mas as pontas seguem secas?
Como eu disse, as razões são variadas e podem ser até um mix de fatores. Entre os mais comuns, estão:
Cabelos cacheados e crespos, já que a oleosidade natural do couro cabeludo não consegue "descer" facilmente até as pontas por causa do formato em espiral dos fios.
Cabelos mais longos, quanto maior o comprimento, mais difícil a oleosidade alcançar as pontas.
Exposição excessiva ao sol, que resseca o comprimento e as pontas, enquanto o couro cabeludo continua produzindo óleo.
Cabelos danificados por química (tintura, descoloração, alisamentos, relaxamentos), que perdem lipídios e água, deixando as pontas secas e frágeis.
Lavagem inadequada ou uso de produtos errados, como shampoos muito agressivos ou inadequados para o tipo de cabelo. Lavar de menos ou lavar demais também causa esse efeito.
Produção excessiva de sebo no couro cabeludo, influenciada por fatores hormonais, genéticos ou estresse.
Uso frequente de fontes de calor (secador, chapinha, babyliss), que ressecam as pontas e desequilibram o fio.
Falta de hidratação, nutrição ou cronograma capilar, fazendo com que o comprimento não receba os cuidados necessários.
Aplicação incorreta de produtos, como condicionador ou máscaras no couro cabeludo, o que pode aumentar a oleosidade da raiz.
Clima quente e úmido, que estimula a oleosidade do couro cabeludo, enquanto o comprimento continua exposto a agressões externas
Como tratar a oleosidade do couro cabeludo e não danificar as pontas?
Lave bem
A limpeza correta é essencial para equilibrar a oleosidade do couro cabeludo sem ressecar as pontas. Use um shampoo adequado ao seu tipo de couro cabeludo, evitando fórmulas muito agressivas. Aplique apenas na raiz, massageando suavemente, e deixe a espuma escorrer para o comprimento. Condicionadores, máscaras e cremes devem ser usados somente do meio às pontas. Além disso, respeite uma frequência de lavagem adequada — nem com excesso nem de menos.
Cuidado com o sol
A exposição solar direta resseca os fios, sobretudo o comprimento e as pontas, deixando-os opacos e ásperos. Sempre que possível, proteja o cabelo com chapéus, bonés ou produtos com filtro UV, especialmente em dias de praia ou piscina. Após a exposição ao sol, investir em hidratações ajuda a repor a água perdida e a manter o fio mais saudável.
Maneire na química
Procedimentos químicos como tinturas, descolorações e alisamentos alteram a estrutura do fio, tornando as pontas mais frágeis e secas. Quanto mais química acumulada, maior a dificuldade do cabelo em reter água e nutrientes. Reduzir a frequência desses processos, respeitar o intervalo entre eles e sempre tratar os fios antes e depois da química é fundamental para evitar o contraste entre raiz oleosa e pontas ressecadas.
Use menos chapinhas e secadores
O calor excessivo retira a umidade natural do cabelo, ressecando as pontas. Sempre que possível, deixe os fios secarem naturalmente e evite o uso diário de ferramentas térmicas. Quando usar secador ou chapinha, aplique um protetor térmico e mantenha temperaturas moderadas para minimizar os danos.
Nutra e hidrate os fios
Manter uma rotina de hidratação e nutrição é essencial para equilibrar o cabelo. A hidratação repõe a água dos fios, enquanto a nutrição devolve lipídios importantes para a maciez e proteção das pontas. Máscaras, óleos e tratamentos adequados ao seu tipo de cabelo ajudam a manter o comprimento saudável, sem pesar na raiz.
Consulte seu dermatologista sempre
Esse profissional ajuda você a identificar os produtos certos para seu cabelo e ainda entende se é necessário algum tratamento, como intradermoterapia capilar, que injeta no couro cabeludo substâncias como vitaminas, minerais, aminoácidos, fatores de crescimento e outros ativos, com o objetivo de tratar problemas como queda de cabelo, afinamento dos fios, oleosidade excessiva ou enfraquecimento capilar.
Seu checkup com a dermato está em dia? Melhor garantir, hein!
Um forte abraço e até o próximo final de semana!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027