Quem não fica completamente entusiasmada quando pensa em comprar roupas novas? Aquela emoção de comprar a roupa que você sempre quis ou, até mesmo quando a loja que você gosta está em promoção... E irresistível né?

Mas, por mais que a emoção possa ser satisfatória, as consequências não são todas boas, porque depois vem a fatura do cartão e o guarda-roupa superlotado. Comprar para tampar o buraco ou de maneira excessiva, gera muitos prejuízos para nós.

Todos nós temos roupas dentro do nosso guarda-roupa que nem sabemos porque compramos. Quantas vezes você já fez compras desnecessárias, que você nunca usou, e por isso só jogou dinheiro fora? Isso é muito comum!