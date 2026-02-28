Quem não fica completamente entusiasmada quando pensa em comprar roupas novas? Aquela emoção de comprar a roupa que você sempre quis ou, até mesmo quando a loja que você gosta está em promoção... E irresistível né?
Mas, por mais que a emoção possa ser satisfatória, as consequências não são todas boas, porque depois vem a fatura do cartão e o guarda-roupa superlotado. Comprar para tampar o buraco ou de maneira excessiva, gera muitos prejuízos para nós.
Todos nós temos roupas dentro do nosso guarda-roupa que nem sabemos porque compramos. Quantas vezes você já fez compras desnecessárias, que você nunca usou, e por isso só jogou dinheiro fora? Isso é muito comum!
Eu mesma, antes de conhecer a Consultoria de Imagem, já gastei com roupas, acessórios e maquiagens que jamais usei.
Muitas mulheres não sabem que o autoconhecimento não só ajuda na hora de se vestir, mas também na hora de comprar peças novas. Sabe por que?
Aquilo que vestimos está diretamente ligado ao nosso estilo pessoal. Nao e qualquer pessoa que você comprar que irá valorizar o seu corpo, sua beleza natural e não adianta insistir. No fim, se tornam dinheiro jogado fora e espaço ocupado no guarda-roupa.
Sem descobrir o seu estilo pessoal e de fato alinhar quais peças realmente são a sua cara, as que valorizam o seu tipo físico e sua coloração pessoal, as que você se sente bem usando, tudo será em vão, além, é claro, do seu guarda-roupa não funcionar da melhor forma!
Esse dinheiro que você gastou comprando roupas inúteis, poderia ser investido em uma Consultoria de Imagem, onde você aprende a se vestir da sua maneira, poupando todos aqueles gastos desnecessários!
A dica para comprar de maneira consciente é o que você pensa antes de comprar. São situações que você deve refletir quando for gastar dinheiro com roupas! Primeiro de tudo e se você está com condições para gastar.
Pergunte-se também: Essa peça será útil para mim? Ela é diferente das que eu já tenho? Isso realmente combina comigo? Está dentro do meu estilo pessoal? Me favorece? Consigo fazer diversas combinações com as peças que já tenho no meu guarda-roupa?
Sempre pense e planeje antes de comprar, pois nada adianta se você não for usar, se for igual as outras ou se não diz a seu respeito.
Você também gosta de comprar roupas novas? No que você pensa antes de comprar? Autoconhecimento é o segredo para nunca mais comprar roupas erradas e sem coerência com seu estilo e com aquilo que deseja expressar para o mundo!