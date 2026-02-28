As tendências de consumo para 2026 refletem um consumidor mais pragmático, que utiliza a inteligência artificial (IA) para economizar e prioriza a saúde mental em suas decisões de compra. Os pilares que estão moldando o mercado este ano. IA como Assistente de Compras (Personal Shopping). O consumidor não apenas aceita, mas espera que algoritmos façam o "trabalho sujo". Curadoria Preditiva: de acordo com o relatório da WGSN para 2026, a "IA Preditiva" ajudará o cliente a reduzir a fadiga de decisão, filtrando produtos com base em hábitos de vida reais, não apenas cliques anteriores.

Outras tendências do consumo

Busca por Valor: ferramentas de comparação em tempo real estão forçando o varejo a ser mais transparente com preços. Foco em Bem-Estar e "Slow Living". Após anos de hiperestimulação digital, o consumo agora gira em torno da desconexão e do cuidado pessoal. Economia do Cuidado: cresce a busca por produtos que promovam o sono, a redução do estresse e o bem-estar mental. O E-commerce Brasil destaca que a experiência do cliente deve ser focada em "suporte" e não apenas em venda agressiva.