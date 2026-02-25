As chuvas fortes e constantes dos últimos dias provocaram o surgimento de erosão em uma das pistas do trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Torrinha e Santa Maria da Serra. Por questões de segurança, a Eixo SP determinou o fechamento temporário do trecho, entre os quilômetros 228 e 243, até que a situação seja totalmente normalizada.
Segundo a concessionária, a medida é preventiva e tem como principal objetivo preservar a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia. Assim que identificou o problema, a Eixo SP conta que mobilizou equipes técnicas para a avaliação do local.
Os serviços necessários para recuperar a área danificada terão início nesta quinta-feira (26). "Os trabalhos serão executados com prioridade, com o propósito de solucionar o problema o mais rápido possível e liberar o trânsito no trecho de serra o quanto antes", informa, em nota.
Rotas alternativas
Enquanto durar a interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas para acessar os municípios de Torrinha e Santa Maria da Serra.
O acesso a Torrinha poderá ser feito pela rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), a Jaú-Torrinha), e também pela rodovia Doutor Américo Piva (SP-197), a Brotas–Torrinha), com acesso pela rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú–Itirapina.
Já para chegar a Santa Maria da Serra, as alternativas são a SP-191 (Rio Claro–São Pedro), seguindo depois pela rodovia Geraldo de Barros (SP-304), que liga São Pedro a Santa Maria da Serra, ou ainda pela SP-191, que liga São Manuel a Santa Maria da Serra.
A concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada no início do trecho, tanto em Torrinha quanto em Santa Maria da Serra, e programem o deslocamento com antecedência.