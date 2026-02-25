As chuvas fortes e constantes dos últimos dias provocaram o surgimento de erosão em uma das pistas do trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Torrinha e Santa Maria da Serra. Por questões de segurança, a Eixo SP determinou o fechamento temporário do trecho, entre os quilômetros 228 e 243, até que a situação seja totalmente normalizada.

Segundo a concessionária, a medida é preventiva e tem como principal objetivo preservar a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia. Assim que identificou o problema, a Eixo SP conta que mobilizou equipes técnicas para a avaliação do local.

Os serviços necessários para recuperar a área danificada terão início nesta quinta-feira (26). "Os trabalhos serão executados com prioridade, com o propósito de solucionar o problema o mais rápido possível e liberar o trânsito no trecho de serra o quanto antes", informa, em nota.

Rotas alternativas