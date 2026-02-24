Pongaí - Na tarde desta terça-feira (24), policiais militares da Força Tática do 44.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44º BPM/I) capturaram, em Pongaí (100 quilômetros de Bauru), um homem de 42 anos que era procurado por um homicídio ocorrido em 2016, em Bauru. Na ocasião, após uma briga entre familiares em uma festa, ele teria perseguido duas mulheres que foram embora em uma motocicleta e jogado o carro na direção delas, prensando-as contra dois automóveis. Amanda dos Santos Souza, 20 anos, morreu no local.

De acordo com a PM, o homem foi condenado por homicídio, com pena fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Após denúncias, as equipes de Força Tática se deslocaram até Pongaí para averiguação e visualizaram o homem conduzindo uma motocicleta.

Ao perceber a presença policial, segundo a corporação, ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu por diversas vias da cidade, mas acabou perdendo o controle do veículo e caindo. Apesar da queda, tentou fugir a pé por uma área de pastagem, mas acabou detido e imobilizado.