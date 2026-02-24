24 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PERDA

Morre aos 91 anos, em Bauru, o coronel da reserva Iracy Catalano

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Corpo do coronel da Polícia Militar do Estado do de São Paulo Iracy Vieira Catalano será velado na Funerária Reunidas
Corpo do coronel da Polícia Militar do Estado do de São Paulo Iracy Vieira Catalano será velado na Funerária Reunidas

O coronel da reserva da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo Iracy Vieira Catalano morreu nesta terça-feira (24), aos 91 anos, em Bauru, vítima de complicações pulmonares. Ele foi comandante do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I) e do Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4) e presidente do Lions Club Centro durante cinco anos. O corpo de Catalano será velado nesta quarta-feira (25), na Funerária Reunidas, na rua Monsenhor Claro, nº 3-8, no Centro, em horário a ser definido. O sepultamento será no Cemitério Parque Jardim do Ypê, também em data a ser definida.

A esposa do coronel, Maria Lúcia de Napole Catalano, contou que ele começou a apresentar problemas respiratórios nesta segunda-feira (23) e, nesta terça-feira, foi levado pela família ao Hospital da Unimed, onde chegou a ser intubado. Apesar de todo o atendimento prestado, Catalano não resistiu. "A gente fica tranquila por ele ter falecido cercado de todo apoio médico", declarou.

Casado há 68 anos, ele deixa os filhos Márcio Catalano e Décio Catalano, além de muitos amigos e admiradores. "Ele sempre foi um marido exemplar e um pai exemplar", conta Maria Lúcia. "Ele foi comandante do 4.º BPM/I e também fundou o Corpo de Bombeiros de Marília", lembra. Esta última unidade foi comandada pelo coronel entre os anos de 1976 e 1980.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários