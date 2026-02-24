O coronel da reserva da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo Iracy Vieira Catalano morreu nesta terça-feira (24), aos 91 anos, em Bauru, vítima de complicações pulmonares. Ele foi comandante do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I) e do Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4) e presidente do Lions Club Centro durante cinco anos. O corpo de Catalano será velado nesta quarta-feira (25), na Funerária Reunidas, na rua Monsenhor Claro, nº 3-8, no Centro, em horário a ser definido. O sepultamento será no Cemitério Parque Jardim do Ypê, também em data a ser definida.

A esposa do coronel, Maria Lúcia de Napole Catalano, contou que ele começou a apresentar problemas respiratórios nesta segunda-feira (23) e, nesta terça-feira, foi levado pela família ao Hospital da Unimed, onde chegou a ser intubado. Apesar de todo o atendimento prestado, Catalano não resistiu. "A gente fica tranquila por ele ter falecido cercado de todo apoio médico", declarou.

Casado há 68 anos, ele deixa os filhos Márcio Catalano e Décio Catalano, além de muitos amigos e admiradores. "Ele sempre foi um marido exemplar e um pai exemplar", conta Maria Lúcia. "Ele foi comandante do 4.º BPM/I e também fundou o Corpo de Bombeiros de Marília", lembra. Esta última unidade foi comandada pelo coronel entre os anos de 1976 e 1980.