24 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FATALIDADE

Homem morre atropelado na Duque de Caxias, em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Trânsito Bauru
Herigs Bezerra Guabiraba morreu no local
Herigs Bezerra Guabiraba morreu no local

Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (23), na quadra 10 da avenida Duque de Caxias, na região central da cidade. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar socorro, mas a vítima morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Herigs Bezerra Guabiraba. O motorista que o atropelou, de 47 anos, ao volante de um Honda HR-V, disse aos policiais militares da equipe de trânsito que estava indo buscar o filho e que trafegava pela Duque de Caxias com o semáforo verde. Declarou ainda que a vítima se encontrava na via pública, o que o obrigou a tentar uma manobra rápida para desviar, mas não obteve sucesso e atingiu Herigs. O pedestre foi projetado sobre o veículo e caiu ao solo.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista permaneceu no local e aguardou o socorro. Ele aceitou fazer o teste do etilômetro (bafômetro), que apontou resultado negativo para consumo de álcool. No local, os policiais qualificaram uma testemunha, que afirmou ter visto o motorista seguindo regularmente em sinal verde (semáforo) e atingindo o pedestre na faixa de rolamento.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários