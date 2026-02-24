Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (23), na quadra 10 da avenida Duque de Caxias, na região central da cidade. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar socorro, mas a vítima morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Herigs Bezerra Guabiraba. O motorista que o atropelou, de 47 anos, ao volante de um Honda HR-V, disse aos policiais militares da equipe de trânsito que estava indo buscar o filho e que trafegava pela Duque de Caxias com o semáforo verde. Declarou ainda que a vítima se encontrava na via pública, o que o obrigou a tentar uma manobra rápida para desviar, mas não obteve sucesso e atingiu Herigs. O pedestre foi projetado sobre o veículo e caiu ao solo.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista permaneceu no local e aguardou o socorro. Ele aceitou fazer o teste do etilômetro (bafômetro), que apontou resultado negativo para consumo de álcool. No local, os policiais qualificaram uma testemunha, que afirmou ter visto o motorista seguindo regularmente em sinal verde (semáforo) e atingindo o pedestre na faixa de rolamento.