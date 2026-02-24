Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (23), no Pousada da Esperança 2, em Bauru, por porte ilegal de arma de fogo, após ser denunciado por ameaçar pedestres em via pública. O fato aconteceu na quadra 10 da rua Pedro de Castro Pereira.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe foi até o local, localizou o indivíduo e apreendeu a arma no assoalho do banco do passageiro de seu carro. O revólver calibre 22 estava municiado com sete cartuchos e havia ainda um projétil intacto extra no veículo.

Diante dos fatos, o homem foi apresentado ao Plantão Policial na companhia de seu advogado. Interrogado formalmente, o autuado sustentou que teria se apoderado da arma para defesa de terceiros, uma vez que seu pai teria sido agredido por um indivíduo conhecido. Segundo o registro policial, o indiciado admitiu que a arma era de sua propriedade, embora não possuísse documentação para o porte.