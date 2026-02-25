Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo manteve o andamento da licitação para concessão dos serviços de esgoto em Bauru e negou pedido da Sabesp para suspender o certame. A decisão foi proferida pelo desembargador Alves Braga Junior, da 6ª Câmara de Direito Público, no âmbito de agravo de instrumento interposto pela estatal.

A disputa judicial gira em torno da Concorrência Pública lançada pela Prefeitura de Bauru para conceder, por 30 anos, os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgoto no município.

A Sabesp havia ingressado com mandado de segurança na 1ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, questionando pontos do edital. Em decisão liminar, a Justiça de primeira instância determinou a suspensão da licitação, impedindo a abertura dos envelopes marcada para 6 de fevereiro.