Lençóis Paulista - Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada no abdômen, na noite desta terça-feira (24), no Jardim Carolina, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). De acordo com o registro policial, o motivo seria uma dívida de droga e o autor não foi identificado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência por volta das 21h15 e deparou-se com a vítima ferida em via pública.
Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde para avaliação e realização de sutura.
O autor do golpe fugiu e não foi localizado. O caso foi registrado pelo plantão policial como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.