A ViaRondon informa que realiza nesta quinta-feira (26) a interdição parcial da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 341, sentido Interior-Capital, na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, para a execução de serviço de substituição da grelha de drenagem existente no local.

A interdição será realizada na faixa da direita, das 9h às 14h. A concessionária agradece a compreensão dos usuários e reforça a importância da atenção redobrada à sinalização no local. Para informações, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 72 99 300 ou através do WhatsApp (14) 99874-9424.