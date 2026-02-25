25 de fevereiro de 2026
NESTA QUINTA-FEIRA

ViaRondon fecha parcialmente a marginal leste, na altura da Duque

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Google/Reprodução
A interdição será realizada na faixa da direita, das 9h às 14h
A ViaRondon informa que realiza nesta quinta-feira (26) a interdição parcial da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 341, sentido Interior-Capital, na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, para a execução de serviço de substituição da grelha de drenagem existente no local.

A interdição será realizada na faixa da direita, das 9h às 14h. A concessionária agradece a compreensão dos usuários e reforça a importância da atenção redobrada à sinalização no local. Para informações, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 72 99 300 ou através do WhatsApp (14) 99874-9424.

