Nesta sexta-feira (27), ritmos, lendas e mitos brasileiros ganham movimento com o espetáculo Pé de Cachimbo, da Vivá Cia de Dança. A apresentação, que será realizada na Convivência do Sesc Bauru, a partir das 20h, tem entrada gratuita e aberta para o público em geral.

De forma lúdica, o espetáculo integra jogos e brincadeiras tradicionais, como soltar pipa, pega-pega, esconde-esconde, bola de gude e cabo de guerra à mística de figuras icônicas, como o Curupira, o Boi da Cara Preta e a Iara, a Sereia do Mar.

Ao unir ritmos tradicionais, brincadeiras de infância e lendas míticas, a obra propõe uma imersão poética na essência do folclore nacional e traduz em movimento a energia do samba de roda, do forró, do baião, do maracatu e da catira.