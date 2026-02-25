Nesta sexta-feira (27), ritmos, lendas e mitos brasileiros ganham movimento com o espetáculo Pé de Cachimbo, da Vivá Cia de Dança. A apresentação, que será realizada na Convivência do Sesc Bauru, a partir das 20h, tem entrada gratuita e aberta para o público em geral.
De forma lúdica, o espetáculo integra jogos e brincadeiras tradicionais, como soltar pipa, pega-pega, esconde-esconde, bola de gude e cabo de guerra à mística de figuras icônicas, como o Curupira, o Boi da Cara Preta e a Iara, a Sereia do Mar.
Ao unir ritmos tradicionais, brincadeiras de infância e lendas míticas, a obra propõe uma imersão poética na essência do folclore nacional e traduz em movimento a energia do samba de roda, do forró, do baião, do maracatu e da catira.
Com direção de Carlos Fontinelle e produção de Claudia Bueno, a montagem “Pé de Cachimbo”, da companhia de dança carioca, tem duração prevista de 50 minutos e classificação livre para todos os públicos.
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Outras informações pelo telefone (14) 3235-1750, de terça a sexta-feira, das 13h às 21h30; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
