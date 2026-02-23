A agência da Caixa Econômica Federal localizada na avenida Duque de Caxias, em Bauru, permaneceu fechada na manhã da última sexta-feira (20) para realização de perícia por parte da Polícia Federal (PF). Segundo informações publicadas pelo Sindicato dos Bancários de Bauru e Região em site e redes sociais, investigações conduzidas pela PF revelam que a unidade seria o próximo alvo da chamada "quadrilha do rapel", grupo criminoso que atua invadindo agências bancárias pelo forro durante horário do expediente.

O Sindicato cita que a informação sobre o provável roubo na agência de Bauru partiu de um dos integrantes da quadrilha, que foi preso recentemente na região por envolvimento em outros crimes do tipo. A suspeita, de acordo com o órgão, levou a PF a realizar diligências na unidade e a encontrar duas câmeras escondidas no forro do prédio, o que poderia indicar um eventual monitoramento prévio visando à posterior execução do crime.

Após a conclusão da perícia, ainda conforme o Sindicato, a agência foi reaberta ao público. "Os diretores do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, Pedro Valesi e Laura Xavier, acompanharam a retomada do atendimento para verificar as condições de trabalho e prestar apoio aos funcionários", diz na publicação. "A notícia de que a unidade poderia ter sido alvo de uma ação criminosa gerou apreensão entre os trabalhadores".