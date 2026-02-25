A rede estadual de ensino do Estado de São Paulo alcançou em 2025 o melhor desempenho da série histórica em matemática no Ensino Fundamental. Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente na comparação com 2023, o primeiro ano da atual gestão. Nas escolas estaduais da cidade de Bauru, a Educação registrou avanço em matemática e língua portuguesa no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Na avaliação do governo do Estado, os resultados, anunciados no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (25), consolidam a recuperação da aprendizagem iniciada no pós-pandemia e reforçam a estratégia estruturada da gestão atual.

"Para nós, é um dia especial, com resultados que nos empolgam bastante. Isso é fruto de muito trabalho.Tivemos um incremento nos resultados do Saresp com mais alunos fazendo a prova. Tivemos um desempenho histórico da matemática no Ensino Fundamental", disse o governador Tarcísio de Freitas.