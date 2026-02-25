Nesta sexta-feira (27), às 19h30, a Casa Ponce Paz – Pinacoteca Municipal de Bauru recebe a 5.ª Mostra de Arte das Helenas – "Mulheres Aguerridas", promovida pelo Instituto Helenas, que faz parte da "36.ª Exmarte (Exposição, Mulher e Arte)", em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres (8 de março), com encerramento no dia 28 de março. A iniciativa também foi contemplada pelo Programa Municipal de Estímulo à Cultura - Edital 2025, um mecanismo de fomento da Secretaria Municipal de Cultura, reafirmando o compromisso com o fortalecimento e a valorização da produção artística na cidade.
Gratuito e aberto ao público, o evento reúne exposição de arte, roda de conversa, lançamento de livro e apresentação musical, marcando o início das celebrações do mês da mulher.
Em sua quinta edição, a mostra celebra a produção artística de mulheres de Bauru e região, com curadoria de Julia Goya e Maria Guadalupe Avalos. Ao todo, 13 artistas integram a exposição: Fulvia Goulart, DI, Juliana Bassan, Fabiola Beni, Poexistindo Marginal, Júlia M. Estr., Gaúcha, DJ Lagosta, Clara Carvalho, Julia Silvarte, Claudia Basseto, Ana Beatriz Ferreira Cardim e Larissa Marques. Esta edição também presta uma homenagem ao acervo da artista Lairana Barros.
"Selecionamos 13 artistas e faremos uma homenagem ao acervo da artista Lairana Barros, antecipando as celebrações do mês da mulher", destaca a curadora Julia Goya.
A edição 2026 amplia horizontes e projeta a exposição para além das fronteiras nacionais. Após a temporada em Bauru, a mostra deverá seguir em itinerância por países da América Latina.
"Há mais de cinco anos, o Instituto Helenas, por meio da Revista Helenas, atua de forma contínua na valorização das mulheres artistas de Bauru e região, criando espaços dedicados à arte produzida por mulheres e fomentando a troca de saberes, experiências e trajetórias. Nosso compromisso é ampliar a visibilidade dessas artistas no cenário cultural local, regional e internacional, fortalecendo redes de apoio e reconhecimento", afirma Aicha El Samad, presidente do Instituto Helenas.
Programação multicultural marca a abertura
A noite de abertura contará com a roda de conversa "Memória, escrita e arte: um diálogo necessário", reunindo quatro mulheres com experiências singulares: Larissa Marques (psicóloga e escritora), Claudia Bassetto (artista visual e escritora), Claudia Leonor (historiadora e educadora) e Mari Monteiro (artista visual).
O encontro propõe um mergulho nas narrativas – reais e fictícias – que delineiam o universo feminino frente à arte e à memória, abordando processos criativos, entre lutas e militâncias.
Na mesma noite, a artista Claudia Bassetto, que integra a exposição com seis desenhos autorais, realiza o lançamento regional do livro "Elda Moscogliato, um começo de conversa" (Editora Mireveja, 288 páginas, financiado com recursos do edital Proac/2024). A obra já tem circulação confirmada em Sorocaba (25/2), Bauru (27/2), Lençóis Paulista (13/3), Piracicaba (14/3), São Manuel (28/3) e Pratânia (25/4). O livro pode ser adquirido previamente pelo site editoramireveja.com/elda e será autografado durante o evento.
Encerrando a programação, a DJ Lagosta apresenta um set que articula curadoria e mixagem como narrativa artística, costurando faixas que abordam a mulheridade em sua diversidade. Sua pesquisa musical é atravessada por vozes femininas que, ao longo das décadas, imprimiram identidade, luta e força em suas composições.
"Há dois anos, utilizo a discotecagem como linguagem artística para construir uma identidade sonora própria, transitando entre R&B, Hip Hop e Reggae", afirma DJ Lagosta.
Visitação e atividades ao longo de março
A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h, na Pinacoteca Municipal de Bauru - Casa Ponce Paz.
Grupos interessados em visitas mediadas pelas artistas ou pela curadora podem realizar agendamento pelo e-mail: pinacotecamunicipaldebauru@gmail.com.
Durante o mês de março, a programação se estende com oficinas, palestras e vivências culturais:
07/03 (sábado) – 18h e 20h: Performance Parte de Nós
09/03 (segunda) – 20h: Palestra/Vivência "Ataque Lírico" – O Spoken Word e o Slam Poetry no Brasil
13/03 (sexta) – 20h: Oficina de dança burlesca com Fulvia Goulart e performance "Tango"
14/03 (sábado) – 9h: Oficina de colagem com Clara Carvalho
21/03 (sábado) – 9h: Oficina de produção de fanzines com Juliana Bassan
27/03 (sexta) – 20h: Vivência de escrita com Larissa Marques
Informações: Instagram @institutohelenas
Serviço
5ª Mostra de Arte das Helenas – "Mulheres Aguerridas"
Curadoria por Julia Goya e Maria Guadalupe Avalos
Abertura: 27 de fevereiro de 2026, às 19:30h
Encerramento: 28 de março de 2026
Entrada gratuita e aberta a todo público
Local: Casa Ponce Paz – Pinacoteca Municipal de Bauru, Rua Antônio Alves, 9-10, Centro, Bauru/SP
Realização: Instituto Helenas
Apoio: Secretaria Municipal de Cultura de Bauru