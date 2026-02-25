Universitários interessados em transformar uma ideia ou um projeto em uma startup têm a oportunidade de ampliar suas perspectivas acadêmicas em uma jornada transformadora com o Programa Spark do Sebrae-SP. O programa está com 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo. A participação é gratuita e os interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia 15 de abril pelo link.

O programa é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao fortalecimento do ecossistema de inovação paulista. A proposta é evidenciar o potencial das instituições de ensino na geração de conhecimento aplicado e no desenvolvimento de soluções tecnológicas, ao mesmo tempo em que incentiva estudantes a transformarem ideias em negócios inovadores com conexão ao mercado.

A jornada combina capacitações, experiências imersivas e atividades inspiradoras que aproximam o ambiente acadêmico da realidade das startups. O objetivo é auxiliar os alunos nas etapas de criação e estruturação de uma startup, seja de base digital ou científica, ampliando as oportunidades de inserção no ecossistema empreendedor.