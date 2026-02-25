Universitários interessados em transformar uma ideia ou um projeto em uma startup têm a oportunidade de ampliar suas perspectivas acadêmicas em uma jornada transformadora com o Programa Spark do Sebrae-SP. O programa está com 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo. A participação é gratuita e os interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia 15 de abril pelo link.
O programa é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao fortalecimento do ecossistema de inovação paulista. A proposta é evidenciar o potencial das instituições de ensino na geração de conhecimento aplicado e no desenvolvimento de soluções tecnológicas, ao mesmo tempo em que incentiva estudantes a transformarem ideias em negócios inovadores com conexão ao mercado.
A jornada combina capacitações, experiências imersivas e atividades inspiradoras que aproximam o ambiente acadêmico da realidade das startups. O objetivo é auxiliar os alunos nas etapas de criação e estruturação de uma startup, seja de base digital ou científica, ampliando as oportunidades de inserção no ecossistema empreendedor.
Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas, independentemente do ano ou semestre, além de professores orientadores vinculados ao ensino superior, público ou privado.
A metodologia é dividida em três fases. A primeira, chamada ‘Supernova’, tem duração de oito semanas e oferece workshops on-line focados no desenvolvimento de competências empreendedoras e na estruturação dos projetos. Os participantes realizam atividades práticas e contam com mentoria coletiva para amadurecer suas ideias.
Na segunda etapa, a ‘Desenvolva-se’, os projetos passam por diagnóstico individual e recebem atendimentos com especialistas de mercado, que contribuem para o aprimoramento das propostas. Ao final, todos apresentam seus pitches a uma banca avaliadora, que seleciona os destaques para a fase seguinte.
Na terceira e última etapa, será realizado um Bootcamp presencial de três dias na capital paulista. Ao todo, 60 projetos serão selecionados. Sendo 30 da cidade de São Paulo e 30 de municípios do interior. Durante o evento, os times terão acesso a mentorias intensivas, palestras e oportunidades de networking com profissionais do setor, além de orientações sobre acesso a recursos financeiros e subvenções. Para os participantes do interior, o Sebrae-SP custeará passagens para deslocamento e hospedagem.
“Mais do que capacitar, o Spark prepara os estudantes para avançarem no ecossistema de inovação, conectando-os a especialistas, potenciais parceiros e outras iniciativas de apoio ao desenvolvimento de startups. É a oportunidade de integrar o ambiente acadêmico ao universo empreendedor, oferecendo ferramentas e conteúdos que promovem a transformação de pesquisas, ideias ou projetos científicos em soluções inovadoras com aplicabilidade real”, destaca Ana Carolina Gomes, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora regional de programas de inovação.
O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru está com agenda aberta para universidades e instituições de ensino superior que desejam receber a palestra de apresentação do Programa Spark para seus alunos. As instituições interessadas podem agendar a atividade entrando em contato pelo telefone/WhatsApp (14) 3104-1738 ou pelo e-mail anacarolinags@sebraesp.com.
Interessados podem acessar mais informações, conferir o cronograma completo e realizar a inscrição diretamente pela página oficial do programa: https://sebraeforstartups.sebraesp.com.br/startups/spark/.